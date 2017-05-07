وجّه المحلل السياسي “حازم عبد العظيم” رسالة إلى الإعلامي الساخر “باسم يوسف”، مؤكدًا على ضرورة ظهوره قبل الانتخابات الرئاسية.

وقال “عبد العظيم” عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “باسم يوسف اختفى عن الساحة.. حضورك مهم يا باسم، وإحنا داخلين على 2018، ولا بد من زرع الأمل في الناس، للخلاص من الحكم العسكري”.

وكان الإعلامي “باسم يوسف” قد أعلن في يونيو 2014، توقف برنامجه “البرنامج”، بعد تعرض قناة MBC مصر لضغوط، بسبب المحتوى الجريء الذي كان يقدمه البرنامج.

ويشار إلى أنه على الرغم من اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، لم يعلن أي طرف ترشحه رسميًا للانتخابات سوى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن ضمنيًا أنه سيترشح في حال توافر الموافقة الشعبية لنزوله المنافسة.