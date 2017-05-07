حازم عبدالعظيم يوجه رسالة إلى «باسم يوسف».. ماذا طلب منه؟!2017-05-07 12:36:09
وجّه المحلل السياسي “حازم عبد العظيم” رسالة إلى الإعلامي الساخر “باسم يوسف”، مؤكدًا على ضرورة ظهوره قبل الانتخابات الرئاسية.
وقال “عبد العظيم” عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “باسم يوسف اختفى عن الساحة.. حضورك مهم يا باسم، وإحنا داخلين على 2018، ولا بد من زرع الأمل في الناس، للخلاص من الحكم العسكري”.
وكان الإعلامي “باسم يوسف” قد أعلن في يونيو 2014، توقف برنامجه “البرنامج”، بعد تعرض قناة MBC مصر لضغوط، بسبب المحتوى الجريء الذي كان يقدمه البرنامج.
ويشار إلى أنه على الرغم من اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، لم يعلن أي طرف ترشحه رسميًا للانتخابات سوى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن ضمنيًا أنه سيترشح في حال توافر الموافقة الشعبية لنزوله المنافسة.
-
شريف سامي:تواصل مستمر بين الرقابة المالية والبنك المركزيSun, 07 May 2017 09:09:29 GMT
-
مصرع وإصابة 20 شخصاً في حادث مروع بالإسكندرية
أعلنت وزارة الصحة والسكان صباح اليوم عن وفاة 8 مواطنين وإصابة 12 آخرين في حادث تصادم عدة سيارات بالطريق الدولي بمنطقة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية. وصرح الدكتور أحمد ...Sun, 07 May 2017 08:08:35 GMT
-
إلزام توفيق عكاشة بدفع 500 جنيه شهرياً بدل فرش لأبنه
قررت محكمة أسرة مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد القاضى وعضوية المستشارين محمد قسم الله وهبة صلاح بإلزام البرلمانى السابق واﻹعلانى توفيق عكاشة بدفع 500 جنيه شهريا ...Sun, 07 May 2017 10:05:37 GMT
-
حسام البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة التعدين.. اليوم
يعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأحد، قائمة فريقه لمواجهة النصر للتعدين المقرر لها غدا الإثنين ضمن منافسات ...Sun, 07 May 2017 09:08:45 GMT
-
اجتماع رفيع المستوى لبحث أزمة «السلطة القضائية»
حضر منذ قليل المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادى قضاة مصر إلى دار القضاء العالي، وتوجه إلى مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار مصطفى شفيق، وذلك لمعرفة آخر قرارات ...Sun, 07 May 2017 08:25:47 GMT
-
تبدين أكبر من عمركِ الحقيقي.. لماذا؟
أفادت مجلة «فرويندين» الألمانية بأن بعض الأطعمة تتسبب في ظهور أعراض التقدم في العمر أو على الأقل تجعل المرء يبدو كذلك. وهذه الأطعمة هي: السكر: تناول كميات كبيرة من ...Sat, 06 May 2017 12:46:16 GMT
-
"الداخلية" تعلن مقتل مسئولي نقل المتفجرات بحركة "حسم" الإرهابية في الغربية
أعلنت وزارة الداخلية مقتل إرهابيين مسئولين عن نقل المواد المتفجرة لجماعة “حسم الإرهابية”، ومتورطين فى حادث استهداف قوات الأمن بطنطا، عقب تبادل إطلاق الرصاص مع ...Sat, 06 May 2017 12:16:44 GMT
-
«إسكان النواب» تناقش اليوم قانون «التطوير العقاري»Sun, 07 May 2017 07:35:40 GMT
-
«التموين»: الأسعار لن ترتفع.. واعتماد نموذجين لـ«شنط رمضان»
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة “التموين” ، أن أسعار السلع الأساسية لن ترتفع قبل شهر رمضان، مشيرا إلى أن الوزارة ستتيح السلع الأساسية بالأسواق بشكل يفوق الطلب ...Fri, 05 May 2017 09:28:05 GMT