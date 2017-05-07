 Moheet on google
الأحد 7 مايو 2017 12:51 مساءً
روابط سريعة
حازم عبدالعظيم يوجه رسالة إلى «باسم يوسف».. ماذا طلب منه؟!
الدكتور حازم عبد العظيم

حازم عبدالعظيم يوجه رسالة إلى «باسم يوسف».. ماذا طلب منه؟!

2017-05-07 12:36:09

وجّه المحلل السياسي “حازم عبد العظيم” رسالة إلى الإعلامي الساخر “باسم يوسف”، مؤكدًا على ضرورة ظهوره قبل الانتخابات الرئاسية.

وقال “عبد العظيم” عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “باسم يوسف اختفى عن الساحة.. حضورك مهم يا باسم، وإحنا داخلين على 2018، ولا بد من زرع الأمل في الناس، للخلاص من الحكم العسكري”.

وكان الإعلامي “باسم يوسف” قد أعلن في يونيو 2014، توقف برنامجه “البرنامج”، بعد تعرض قناة MBC مصر لضغوط، بسبب المحتوى الجريء الذي كان يقدمه البرنامج.

ويشار إلى أنه على الرغم من اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، لم يعلن أي طرف ترشحه رسميًا للانتخابات سوى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن ضمنيًا أنه سيترشح في حال توافر الموافقة الشعبية لنزوله المنافسة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3