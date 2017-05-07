أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن كمية المياه النقية المنتجة بلغت 9.3 مليــار م3 عـام 2015/2016، مقابل 8.9 مليار م3 عام 2014/2015 بنسبة زيادة 4.5%.

وأوضح الإحصاء اليوم الأحد في النشرة السنوية لإحصاءات مياه الشرب والصرف الصحي لعام 2015_2016 أن إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه السطحية (نهر النيل) بلغت 1043 محطة بكمية إنتاج 8.3 مليار م3 عام 2015/2016.

وبين أن إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه الآبار بلغت 1605 محطات بكمية إنتاج قدرها مليار م3 عام 2015/2016 مشيرا إلى أن إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه البحار (التحلية) 46 محطة بكمية إنتـاج قدرهــا 22مليون م3 عـــام 2015/2016.

وبين أن متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة بلغ 102.1 م3 خلال الفترة المذكورة مقابل 101.1م3 خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة 1%.

ولفت إلى أن كميـة الفاقد مـن المياه بلغت 2.7 مليار م3 عام 2015/2016 مقابـل 2.8 مليـار م3 عام 2014/2015 بنسبة انخفـاض 1.6%، مشيرا إلى أن نسبة التطابق للعينات المرفوعة للفحص من محطات الإنتاج للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بلغت 98% ، بينما بلغت هذه النسبة لمحطات الإنتاج التابعة لهيئة قناه السويس 95.5% ، بلغت نسبة التطابق في شبكات التوزيع للشركات التابعة للشركة القابضة 95.6% مقابل 97.5% لشبكات التوزيع التابعة لهيئة قناة السويس.

وأظهر الإحصاء أن إجمالي كمية الصرف المجمع سجل 4.97 مليار م3 عام 2015/2016 مقابل 5.05 مليار م3 عام 2014/2015 بنسبة انخفاض 1.5% وذلك لدخول بعض المحطات أعمال الصيانة، لافتا إلى أن إجمالي عدد محطات الصرف الصحي المجمع 398 محطة عام 2015/2016 مقابل 391 محطة عام 2014/2015 بنسبة زيادة 1.8%.

ولفت إلى أن إجمالي كمية الصـرف المعالج بلغت 3.82 مليار 3 عام 2015/2016 مقابل 3.76 مليارم3 عام 2014/2015 بنسبة زيادة 1.8% بلغ إجمالي عدد محطات الصرف الصحي المعالج 388 محطة عام 2015/2016 مقابل 391 محطة عام 2014/2015 بنسبة انخفاض 0.8% ويرجع الانخفاض إلى دمج بعض المحطات.