دفعت الحماية المدنية بــ4 سيارات إطفاء لموقع حريق قطار vip والمتجه من القاهرة إلى أسوان، بمركز دشنا شمال محافظة قنا بسبب ماس كهربائي.

كان اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا يفيد توقف حركة قطارات الصعيد عقب نشوب حريق في قطار vip مكيف 2008 المتجه من القاهرة إلى أسوان بمركز دشنا.

وكشفت التحريات الأولية أن سبب الحريق الماس الكهربائي في إحدى عربات القطار، ما أدى إلى اشتعالها.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.