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"لعبة العراف" تبدأ موسمها الثاني قريبا
لعبة العراف

"لعبة العراف" تبدأ موسمها الثاني قريبا

2017-05-07 12:32:44
وكالات

يستضيف مسرح الغد بالعجوزة التابع للبيت الفني للمسرح عقب شهر رمضان المبارك الموسم الثاني للعرض المسرحي المتميز “لعبة العراف” الذي تم افتتاحه على مسرح الغد الشهر الماضي.
وحقق عرض “لعبة العراف” على مدار عرضه نجاحا جماهيريا كبيرا، وهو عن أسطورة أوديب اليونانية للشاعر ” هوميروس ” ، ويقدم فكرة تطبيق قانون الألهة بشكل كوميدي اجتماعي ساخر يعتمد في ذلك على مدرسة الكوميديا ديلارتي الإيطالية، وهي كوميديا مرتجلة تعتمد في مقامها الأول على آداء الممثل، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
العرض إعداد وإخراج عمر الشحات، وبطولة عبير عادل، محمود الزيات، بدور زاد، ومحمد صلاح، ونائل علي، محمد عبد الرحيم، ونورهان أبو سريع، هادي محي، أيمن هشام، علي الظايط، إسلام أشرف.

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