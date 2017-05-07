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بسنت فهمي: استمرار «الخلاف» حول قانون الاستثمار
بسنت فهمي خبيرة اقتصادية و عضو مجلس نواب

بسنت فهمي: استمرار «الخلاف» حول قانون الاستثمار

2017-05-07 12:28:55

قالت النائبة بسنت فهمي، عضو مجلس النواب، إنه من غير المتوقع أن يصدر قانون الاستثمار خلال جلسة اليوم، مشيرة إلى أن النقاش مازال مستمر حول بعض مواد القانون.

وأشارت “فهمي”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “صباحك عندنا” المذاع عبر فضائية “المحور”، اليوم الأحد، إلى أن القانون يجب أن يكون فائدة لمصر وللعمالة وللمستثمرين، لافتة إلى أنه من الملاحظ ان هناك عدم اتفاق بين اعضاء الحكومة وهو ما يثير قلق المستثمرين.

وأضافت أن قانون 8 للاستثمار أفضل من القانون الجديد، متابعة: “عيبنا إننا مش بنعرف نشتغل في مجموعة”.

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