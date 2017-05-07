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الخميس.. فرقة "الكف" على مسرح الضمة
فرقة الكف

الخميس.. فرقة "الكف" على مسرح الضمة

2017-05-07 12:27:30
وكالات

ينظم مركز المصطبة للموسيقى الشعبية بقيادة الريس زكريا إبراهيم حفلا ساهرا لأحدث فرق المركز “الكف ” الأسواني على مسرح الضمة التابع للمركز مساء الخميس المقبل.
وتقدم فرقة “الكف” الأسواني بقيادة رئيسها المطرب محمود الإدفاوي مجموعة من المواويل التي تصف أحوال العاشقين وبعض المواضيع الإجتماعية والبيئية في الحياة بشكل ارتجالي بديع من أعضاء الفريق الشباب، بالإضافة إلى باقة من أغاني الفن الجعفري من مدينة أسوان، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
تهدف فرقة “الكف” الأسواني منذ انضمامها للمصطبة لإحياء فن مصري قديم هو فن الكف الصعيدي الذي يعد أصعب الفنون الشعبية التي تعود إلى الفراعنة، ويحاول رئيس الفرقة محمود الإدفاوي من أصول سودانية من مركز أدفو نشر فن الكف الأسواني إلى عامة الناس والعالم، وليس محافظة أسوان فقط.

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