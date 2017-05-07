تقدمت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة بشأن ما قالت إنه “تجاهل الدولة لمرضى ضمور العضلات”.

وقالت شادية ثابت في بيان وزعته عبر البريد الالكتروني وضل شبكة الإعلام العربية محيط” نسخة منه، إن هناك ما يقرب من مليون مريض ضمور عضلات في مصر, دون أن تتحرك الحكومة لإصدار قرار لبناء مستشفى لهذا النوع من المرض، إضافة إلى انعدام التخصص.

وأوضحت أن التأمين الصحي يرفض معالجة مرضى الضمور وفقا للقرار الوزاري رقم 290 لسنة 2010, والذي ينص على أن مرضى ضمور العضلات ليس من أولويات الوزارة، وبموجب هذا القرار يتم رفض علاج مرضى الضمور على نفقة الدولة.

وقالت إن التهميش هو سيد الموقف في التعامل مع مليون قعيد بضمور العضلات في مصر، بدون رعاية أو مراكز علاجية أو اهتمام حكومي.

وطالبت النائبة شادية ثابت في طلب إحاطتها بمساءلة وزير الصحة حول عدم وجود علاج على نفقة الدولة لمرضى الضمور، داعية إلى إنشاء مستشفى متخصصة في علاج حالات ضمور العضلات.

وضمور العضلات يصيب طفل بين 3500 طفل على مستوى العالم، يعانون من ضعف العضلات في عمر الخامسة ويضطرون لاستخدام كرسي متحرك بمجرد بلوغ 11 عاما ويتعرضون للموت المبكر ببلوغ عمر 30 عاما.