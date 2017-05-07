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الحكومة توافق على قانون إنشاء «هيئة الأوقاف»
الدكتور محمد مختار جمعة

الحكومة توافق على قانون إنشاء «هيئة الأوقاف»

2017-05-07 12:23:48

خطرت الحكومة ممثلة فى وزارة الأوقاف، مجلس النواب بموافقتها على اقتراح النائب محمد فؤاد بخصوص تعديل قانون بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية بالتنسيق مع وزارات المالية والعدل.

وتابعت الوزارة فى الخطاب الموجه للبرلمان: «توافقنا على سد العجز في رواتب العاملين بالهيئة من رصيد الاحتياطي الذي يبلغ 10% لتنمية الموارد بعد موافقة مجلس ادارة هيئة الاوقاف الى المادة ٦».

وكان شهد اجتماع لجنة الشؤن الدينية بالبرلمان خلافات موسعة حول عدم اهتمام الحكومة بحضور الاجتماع الذى يتم خلال مناقشة تعديل قانون إنشاء هيئة الأوقاف.

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