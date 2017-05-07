بدأ المخرج إيهاب عبد اللطيف عمليات المونتاج والمكساج لفيلم “عمر الأزرق” المقرر طرحه بدور العرض في عيد الأضحي المقبل .

ومن المقرر أن يودع مخرج العمل بلاتوهات التصوير منتصف مايو الحالي بعد تصوير عدد من مشاهد الداخلية والخارجية خاصة مشاهد الاكشن في الفيلم، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

وتدور أحداث الفيلم حول عالم المخدرات التي تغزو السوق المصري”الفودو” ومطاردة الشرطة لهم للقضاء علي عالم الإدمان.

الفيلم بطولة نضال الشافعي، هبة عبد العزيز، أحمد منير، محمد سليمان، ياسر علي ماهر، زكي فطين عبد الوهاب، علا رامي، مجدي إدريس، مراد فكرى، تأليف عمرو فهمى، مريهان حسين، مراد فكري، نهال عنبر، وأحمد صيام.