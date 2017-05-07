حسام البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة التعدين.. اليوم

يعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأحد، قائمة فريقه لمواجهة النصر للتعدين المقرر لها غدا الإثنين ضمن منافسات ...