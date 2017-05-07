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رامز جلال ينشر بوستر برنامجه الجديد
رامز تحت الأرض

رامز جلال ينشر بوستر برنامجه الجديد

2017-05-07 12:21:40

نشر الفنان رامز جلال البوستر الدعائي “الرسمي” لبرنامجه الجديد “رامز تحت الأرض”، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل بعد أيام قليلة على شاشة MBC مصر، وذلك علي حسابه الشخصي علي “إنستجرام”.

وظهر رامز خلال البوستر في “صحراء” ويمسك بـ”تمساح”، وكتب رامز علي الصورة معلقًا: “اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. بِسْم الله توكلنا علي الله.. والله المستعان”.

يذكر أن برنامج رامز هذا الموسم يعتمد علي ترويع الفنانين بالزواحف والتماسيح وغيرها.

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