قررت محكمة النقض اليوم الأحد، مد أجل الحكم في الشق الموضوعى لطعن الروائي أحمد ناجي، على حكم حبسه عامين إلى 21 مايو مع استمرار إخلاء سبيله.

وكانت النيابة العامة استأنفت على حكم أول درجة، ببراءة ناجي من تهمة خدش الحياء، فوافقت المحكمة على قبول الاستئناف وأصدرت حكمها في 20 فبراير الماضي، بحبسه عامين وتغريمه 10 آلاف جنيه.

ويحاكم ناجي بتهمة خدش الحياء، بعد نشره لفصل من روايته “استخدام الحياة”.