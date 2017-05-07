وقع هبوط أرضي مفاجئ بشارع كلية الطب بحي وسط الإسكندرية، اليوم الأحد، مما أدى إلى تحويل حركة المرور إلى شارع الإسكندر الأكبر.

تلقى قسم شرطة العطارين بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوجود هبوط أرضي بشارع كلية الطب، انتقل مأمور وضباط القسم وضباط من إدارة المرور وقوات من إدارة الحماية المدنية.

وتبين من المعاينة وجود هبوط أرض بمنتصف الطريق المشار إليه أمام مديرية التضامن الاجتماعي بمساحة 1.5 × 1 متر مربع بعمق 1 متر تقريباً، دون حدوث إصابات أو تلفيات.

تم إخطار عمليات المحافظة ومرفق مياه الشرب وهيئة الصرف الصحي، ووضع حواجز حديدية حول موقع الهبوط لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

ومن جانبه، قال على مرسى، رئيس حي وسط الإسكندرية، إنه تم استدعاء المختصين بشركة المياه وتم الكشف علي وصلاتهم وتبين سلامتها، مشيرا إلى أنه يجرى إصلاح الهبوط.