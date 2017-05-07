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3.3 مليون جنيه تعويضات لأسر ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية
غادة والي وزيرة التضامن اﻻجتماعي‎

3.3 مليون جنيه تعويضات لأسر ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية

2017-05-07 12:18:41

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مديريات التضامن، بدأت بالفعل فى صرف تعويضات لأسر الضحايا في حادثى تفجير كنيستى مار جرجس ومار مرقس.

وقالت والي، أن التعويضات، التي يتم صرفها عن طريق لجان مشكلة من تلك المديريات، بعد استخراج إعلام الوراثة بالتنسيق مع وزارة العدل.، بلغت 3.3 مليون جنيه، حتى الآن.

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