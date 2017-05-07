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الإسكان: سحب 2579 كراسة شروط لمدينتي ناصر أسيوط وغرب قنا
مصطفى مدبولي وزير الاسكان
مصطفى مدبولي وزير الاسكان

الإسكان: سحب 2579 كراسة شروط لمدينتي ناصر أسيوط وغرب قنا

2017-05-07 12:19:11
وكالات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن 673 حاجزًا دفعوا مقدمات الحجز بمدينة “ناصر” الجديدة بغرب أسيوط، و377 حاجزًا دفعوا مقدمات الحجز بمدينة “غرب قنا”، كما تم سحب 1644 كراسة شروط بمدينة “ناصر”، و935 بمدينة “غرب قنا”، موضحًا أن دفع المقدمات وسحب كراسات الشروط مستمر حتى الإثنين 15/5/2017.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سبق أن وجه باستيعاب جميع حاجزى الأراضى السكنية المميزة، التي طرحتها الوزارة، بمدينتى “ناصر” الجديدة بغرب أسيوط (250 قطعة أرض)، و”غرب قنا” (250 قطعة أرض)، بمساحات تتراوح بين 500 و700 م2، لإقامة فيلات وعمارات سكنية، مؤكدًا أن كل من يتقدم للحجز، ويدفع المقدم، سيحصل على قطعة أرض، وسيتم إجراء القرعة لتحديد موقع القطعة التي سيحصل عليها الحاجز فقط.

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