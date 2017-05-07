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محافظ مطروح: إنشاء مطار وميناء ومصطحات استشفاء
محافظ مطروح اللواء علاء فتحي أبو زيد

محافظ مطروح: إنشاء مطار وميناء ومصطحات استشفاء

2017-05-07 12:15:20
كتب - أحمد فرهود

اجتمع رئيس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، صباح اليوم الأحد، بمحافظ مطروح، علاء أبو زيد.

وقال أبو زيد، إنه بحث مع رئيس الوزراء، تنمية غرب مصر.

وكشف محافظ مطروح، في تصريحات صحفية، عن أنه تتم دراسة إنشاء مطار وميناء ومصطحات استشفاء، بتمويل 4 مليارات دولار.

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