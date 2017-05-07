اجتمع رئيس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، صباح اليوم الأحد، بمحافظ مطروح، علاء أبو زيد.

وقال أبو زيد، إنه بحث مع رئيس الوزراء، تنمية غرب مصر.

وكشف محافظ مطروح، في تصريحات صحفية، عن أنه تتم دراسة إنشاء مطار وميناء ومصطحات استشفاء، بتمويل 4 مليارات دولار.