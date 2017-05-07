أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزية) اليوم الأحد عن تحرير الرهينة الفرنسي الذي تم اختطافه في 23 مارس الماضي في شرق تشاد، مشيدة بالدور الذي لعبته مختلف الأطراف في هذا الصدد.

وذكرت الرئاسة بأن الرعية الفرنسي - الذي يعمل بشركة للتنقيب عن المعادن - كان قد تم اقتياده إلى السودان بعد اختطافه بتشاد.

ويشار إلى أنه يوجد حاليا في تشاد، التي كانت في الماضي مستعمرة فرنسية، نحو ألف جندي فرنسي إضافة إلى نحو 1500 مواطن فرنسي.