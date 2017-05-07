شنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية برئاسة اللواء ياسر صابر، مدير الإدارة، حملة مكبرة على محال الياميش بمناطق “الموسكي ـ الساحل ـ شبرا الخيمة”، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان لضبط السلع الفاسدة وغير الصالحة ومجهولة المصدر.

وأسفرت الجهود عن ضبط 6 قضايا بمضبوطات عبارة عن 5510 لفة ياميش “قمر الدين ـ تين مجفف، 2355 عبوة ياميش”، 985 كيلوجرامًا.