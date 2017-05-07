داعش يهاجم قاعدة تضم مستشارين أمريكيين في العراق2017-05-07 12:13:04
قالت مصادر أمنية اليوم الأحد، إن انتحاريين من تنظيم داعش هاجما قاعدة في شمال العراق يتمركز فيها مستشارون عسكريون أمريكيون.
وفجر متشددان سترتيهما عند مدخل القاعدة (كيه1) أثناء الليل وقتلت قوات البشمركة الكردية التي تسيطر على منطقة كركوك حيث توجد القاعدة بقية المتشددين وعددهم ثلاثة.
وقال ضابط لرويترز “كانا يرتديان زيا أشبه بزي البشمركة الكردية وحلقا لحاهما ليبدوا مثلنا” مضيفا أن اثنين من قوات البشمركة قتلا في الهجوم كما أصيب ستة.
وتقاتل القوات العراقية المدعومة من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة لطرد داعش من الموصل الواقعة على بعد 140 كيلومترا شمال غربي كركوك ولكن جيوبا كبيرة في المنطقة ما زالت تحت سيطرة المتشددين بما في ذلك الحويجة القريبة من القاعدة المستهدفة.
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