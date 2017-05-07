بالفيديو .. شباب «نماذج المحاكاة» بمؤتمر الشباب: السيسي استقبل الأسئلة بشفافية وبدون انتقاء2017-05-07 12:45:21
استضاف برنامج “صباح الخير يا مصر” الذي يذاع يوميا على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري عدد من الشباب المشاركين بنماذج محاكاة “المؤتمر الوطني الثالث للشباب” والذي أقيم بمحافظة الإسماعيلية.
وأكدت نيرفين أبو بكر وهي باحث اقتصادي في مجال التمثيل التجاري وشاركت في نماذج المحاكاة بدور “نائب وزير الصناعة لشئون اتحاد العام للغرف التجارية”، أن الاتحاد له دور كبير في تنشيط التجارة والمساهمة في تحديث وتنمية التجارة الداخلية ورفع القدرة التنافسية للمنشآت التجارية والمساهمة في كافة الاتفاقيات التجارية المصرية مع الدول الأخرى بكل أنواعها واصدار شهادات مزاولة التجارة وايجاد سبل الاتصال بين المستوردين والمصدرين ودراسات اقتصادية مع التمثيل التجاري في المناقصات الدولية.
وشددت على ضرورة عمل قاعدة بيانات خاصة بأسماء ووسائل الاتصال بالتجار في مصر وبعض الدول الافريقية لضمان سرعة التواصل والتبادل التجاري فيما بينهم.
وأشادت نيرفين من خلال اللقاء التلفزيوني اليوم الأحد، بالمؤتمر وتنظيمه، مؤكدة أن الأسئلة كانت تطرح على الرئيس عبد الفتاح السيسي بشفافية وبدون انتقاء.
وأوضح ابراهيم رمضان وهو يعمل مهندس برمجيات في المكتب الفني لوزير المالية وشارك بنماذج المحاكاة بدور “ممثل نائب رئيس الوزراء لشئون هيئات الأقاليم”، والذي بدوره يقوم بمراقبة الهيئات والقضاء على الفساد ووضع الموازنة العامة للدولة ورقابة اجراءات تنفيذها.
وأعلن انه أثناء المؤتمر وفعالياته قد تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بإدارات وتوزيع مؤسسات الدولة على الوزارات بحسب اختصاصها، موضحا أن من أبرز ما تم مناقشته هو الحاق المستشفيات الجامعية بوزارة الصحة.
وأشارت هدى سمير أحمد وهي باحث اقتصادي في مجال التمثيل التجاري وساهمت في نماذج المحاكاة بدور “مساعد وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة الخارجية”، إلى أن دورها هو فحص الاتفاقيات التجارية بين مصر والدول الأخرى واسباب انخفاض الميزان التجاري
وأضافت أن من أبرز التوصيات التي تم تقديمها هي تطوير الاسطول البحري التجاري وزيادة مراكز التمثيل التجاري المصرية في أفريقيا والاسواق الواعدة.
وذكرت يمنى محمد فيصل مفتش بأحد البنوك وساهمت بدور “وزيرة النقل” في نماذج المحاكاة، أن من المشاكل التي رصدتها أثناء نموذج المحاكاة هو بطء حركة التجارة والعمل نتيجة الازدحام المروري.
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