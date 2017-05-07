يفتتح الاثنين معرض “طرق التجارة في الجزيرة العربية - روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور”، في المتحف الوطني بالعاصمة الكورية الجنوبية سيوول.

وتعتبر سيوول المحطة الثانية آسيوياً للمعرض بعد الصين، والثانية عشرة للمعرض بعد إقامته في 4 دول أوربية، و5 مدن في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى محطته الداخلية في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في الظهران.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، أنهت الهيئة ومتحف سيوول الوطني جميع التجهيزات لانطلاقة هذه التظاهرة الثقافية المهمة، حيث جرى إنهاء تجهيز القطع الأثرية وتركيبها في صالة العرض بالمتحف، وتحضير المطبوعات الخاصة بالمعرض، بالتنسيق مع المسؤولين في المتحف، وسفارة المملكة في سيؤول.

وكان المعرض اختتم فعالياته في المتحف الوطني بالعاصمة الصينية بكين، وشهد على مدى ثلاثة أشهر من اقامته إقبالاً من الزوار تجاوز 170 ألف زائر.

وزار المعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، في 16 مارس/آذار 2017.

ويحوي المعرض (466) قطعة أثرية نادرة تعرّف بالبعد الحضاري للمملكة وإرثها الثقافي، وما شهدته أرضها من تداول حضاري عبر الحقب التاريخية المختلفة.

وتغطي قطع المعرض الفترة التي تمتد من العصر الحجري القديم (مليون سنة قبل الميلاد) منذ عصور ما قبل التاريخ إلى العصور القديمة السابقة للإسلام، ثم حضارات الممالك العربية المبكّرة والوسيطة والمتأخرة، مروراً بالفترة الإسلامية والفترة الإسلامية الوسيطة، حتى نشأة الدولة السعودية بأطوارها الثلاثة منذ عام 1744، إلى عهد الملك عبد العزيز مؤسس الدولة السعودية الحديثة.