ذكرت صحيفة “تلجراف” البريطانية ابتكار طريقة جديدة، على يد أحد علماء الكمبيوتر، لإبعاد الزملاء عنك أثناء تركيزك على مهمة ما، حيث يتعلق الأمر بضوء أحمر وآخر أخضر يظهر على لوحة مفاتيح حاسوبك.

وقام العالم الدكتور توماس فريتز بتقديم ابتكار جديد للتخلص من إزعاج الزملاء أثناء الدوام. حيث تظهر هذه الأضواء على لوحة المفاتيح، وتتفاعل مع حالة عمل ونشاط “الفأرة” و”الكيبورد”.

وفي حال كانت الفأرة تتحرك ويكتب الموظف بشكل مستمر على لوحة المفاتيح، فإن هذا سيشتعل الضوء الأحمر حتى يعرف زملاء العمل أن زميلهم غير متاح، وفي حال لم تتحرك الفأرة ولم يكتب شيئاً على لوحة المفاتيح لمدة طويلة، فإن الضوء سيصبح أخضراً.

وقال فريتز، وهو أستاذ في جامعة كولومبيا البريطانية في كندا “عندما يقاطعك أحد ما أثناء عملك يلزمك وقت طويل حتى تستعيد تركيزك”. مشيراً إلى أن الأضواء تظهر مثل حالتك على برنامج “سكايب”، تخبر من خلالها زملاءك إذا كنت متفرغاً للدردشة معهم أم لا، دون الحاجة إلى سؤالك”.