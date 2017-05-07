قال الفنان شادى سرور مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفنى للمسرح انه تقرر مد العرض المسرحى “يوم أن قتلوا الغناء ” ليستمر ١٥يوما آخرين على أن يكون موعد عرضه فى الساعة السابعة مساء بدلا من التاسعة يوميا ماعدا الثلاثاء على مسرح الطليعة بالعتبة وذلك نظرا للنجاح الذى حققه العرض جماهيريا و نقديا.

يذكر أن العرض تدور أحداثه عن رحلة للبحث عن سبب الوجود و سر الكون و الصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية،و التعصب و الكراهية من ناحية أخرى .

العرض من تأليف محمود جمال و بطولة ياسر صادق ، علاء قوقة ،حمادة شوشة، طارق صبرى، إيمان الشريف ، محمد ناصر ،آداء صوتى للنجم نبيل الحلفاوى ، موسيقى أحمد نبيل ، ديكور د. محمد سعد ،ملابس مروة منير، تعبير حركى عمرو باتريك ، إخراج تامر كرم .