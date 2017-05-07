 Moheet on google
الأحد 7 مايو 2017 12:47 مساءً
روابط سريعة
مد عرض "يوم أن قتلوا الغناء" 15 يوما
FB_IMG_1494099463893

مد عرض "يوم أن قتلوا الغناء" 15 يوما

2017-05-07 12:17:09
محيط - شيماء فؤاد

قال الفنان شادى سرور مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفنى للمسرح انه تقرر مد العرض المسرحى “يوم أن قتلوا الغناء ” ليستمر ١٥يوما آخرين على أن يكون موعد عرضه فى الساعة السابعة مساء بدلا من التاسعة يوميا ماعدا الثلاثاء على مسرح الطليعة بالعتبة وذلك نظرا للنجاح الذى حققه العرض جماهيريا و نقديا.

يذكر أن العرض تدور أحداثه عن رحلة للبحث عن سبب الوجود و سر الكون و الصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية،و التعصب و الكراهية من ناحية أخرى .

العرض من تأليف محمود جمال و بطولة ياسر صادق ،  علاء قوقة ،حمادة شوشة، طارق صبرى، إيمان الشريف ، محمد ناصر ،آداء صوتى للنجم نبيل الحلفاوى ، موسيقى أحمد نبيل ، ديكور د. محمد سعد ،ملابس مروة منير، تعبير حركى عمرو باتريك ، إخراج تامر كرم .

FB_IMG_1494099356979

FB_IMG_1494099506074

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3