كشف فريق من العلماء الألمان في المركز الألماني لأبحاث السرطان , النقاب عن أن نقص فيتامين “أ”في الجسم يمكن أن يتسبب في العديد من الأضرار بالخلايا الجذعية في الدم , موضحين أن الخلايا المتخصصة في الجلد , الأمعاء أو الدم لها عمر قصير نسبيا وتتطلب تجديدا مستمرا من تلك الخلايا.

فقد نجح العلماء الألمان حاليا في تحديد الآليات التى تعمل على تنشيط وتعطيل الخلايا الجذعية , حيث وجدوا أن حمض” الريتينويك” , وهو مستقبل فيتامين”أ”, يلعب دورا حاسما في عملية التنشيط . فعندما يكون حمض ” الريتينويك” غائبا , تكون الخلايا الجذعية النشطة غير قادرة على العودة إلى حالة الكمون وتنضج إلى خلايا دم متخصصة بدلا من ذلك .

ويأمل العلماء الألمان , في سياق نتائج دراساتهم التى نشرت في العدد الأخير من مجلة “الخلية”, أن تلعب هذه النتائج دورا في علاج السرطان لأن الخلايا السرطانية , مثل الخلايا الجذعية , تبقى في حالة سكون ويتم إيقاف عملية الأيض تماما , مما يجعلها مقاومة للعلاج الكيميائي .