تصدرت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت والتى تبدأ اليوم / الاحد / وتستمر يومين اهتمامات الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم .

فكتبت صحيفة “الانباء” تحت عنوان ” الرئيس المصري في الكويت اليوم ” أن الرئيس السيسي يجري خلال زيارته مباحثات مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين البلدين، بالإضافة إلى مواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

ونقلت الصحيفة بيان رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت تأتي في إطار علاقات الأخوة المتميزة التي تجمع بين البلدين، وبما يساهم في دفع أفق التعاون بينهما في مختلف المجالات، وتأكيدا لحرص الجانبين على استمرار التنسيق المشترك بشأن سبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية بهدف تعزيز وحماية الأمن القومي العربي.

من جانبها ، أبرزت صحيفة ” السياسة ” الزيارة تحت عنوان ” قضايا الإرهاب واستعادة الاستقرار العربي على جدول الأعمال الرئيس المصري في الكويت اليوم ” ، وقالت ” إن زيارة الرئيس السيسي للكويت هي الثانية له منذ توليه الرئاسة في يونيو عام 2014 في وقت تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تناميا ملحوظا في مختلف المجالات، على ان ينتقل بعدها الى البحرين في ثالث محطة خليجية له خلال أسبوعين”.

ونقلت تصريحات للسفير المصري لدى الكويت ياسر عاطف للصحيفة ، قال فيه إن الزيارة تأتي في ظل مستجدات إقليمية ودولية تستدعي المزيد من التشاور والتنسيق والبحث في كيفية حماية الأمن القومي العربي واستعادة الاستقرار في عدد من الدول العربية وتحديات الإرهاب ومواجهته.

واشار السفير المصري الي ان مسيرة تطوير وتوطيد التعاون بين البلدين مستمرة بشكل دائم، مؤكدا في الوقت ذاته حرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي خصوصا فيما يتعلق بزيادة الاستثمارات والعمل على الارتقاء بحجم التبادل التجاري بينهما .

وفي نفس السياق ، كتبت صحيفة ” الراى ” تحت عنوان ” السيسي ضيفاً على صاحب السمو اليوم” إن زيارة الرئيس السيسي إلي الكويت تأتي في وقت تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تناميا ملحوظا في مختلف المجالات، كما يندرج لقاء السيسي بأمير الكويت ضمن سجل حافل من الزيارات واللقاءات الرسمية بين قادة الدولتين على مدى عقود مضت والتي رسخت أواصر العلاقات بين الجانبين على مختلف الصعد.

وأكدت الصحيفة أن العلاقات الكويتية - المصرية المتأصلة منذ عشرات السنين تعتبر نموذجا يحتذى به، فقد أكدت الكويت دائما تأييدها ووقوفها الى جانب كل ما من شأنه تحقيق أمن مصر واستقرارها سياسيا واقتصاديا وعسكريا وبادلتها القيادة المصرية بالمثل في العديد من الأزمات التي مرت بها الكويت.