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السيسي يصل إلى الكويت
السيسي يصل البرتغال

السيسي يصل إلى الكويت

2017-05-07 11:15:18
كتب - أحمد فرهود

وصل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى دولة الكويت، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

ومن المقرر، أن يستقبل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، الرئيس السيسي، اليوم الأحد، لبحث دعم العلاقات الثنائية، ومناقشة آخر القضايا الإقليمية والدولية.

ويضم الوفد المرافق للرئيس السيسي؛ كلاً من سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويتوجه الرئيس السيسي، إلى البحرين، في أعقاب انتهاء زيارته للكويت.

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