 Moheet on google
الأحد 7 مايو 2017 11:30 صباحاً
روابط سريعة
سوء معاملة الحامل أثناء الحمل يعرضها للوفاة
palestinetoday-تعرفوا-على-فوائد-فيتامين-ب-9-للمرأة-الحامل

سوء معاملة الحامل أثناء الحمل يعرضها للوفاة

2017-05-07 11:14:54

أثبتت دراسة طبية حديثة أن النساء اللواتي يتعرضن للإساءة من قبل ازواجهن خلال فترة الحمل عرضة مرتين للموت من الصدمة المرتبطة بالاعتداء مقارنة بالصدمات المرتبطة بحادث.

وأشارت النتائج إلى أن الفحص الواسع النطاق للعنف و الصدمات النفسية أثناء الحمل قد يتيح فرصة للتعرف على النساء المعرضات لخطر الوفاة أثناء الحمل.

وفقا للباحثين من جامعة بنسلفانيا, فإن الصدمة الناجمة عن الاعتداءات أو الحوادث تتسبب في تعقيد واحدة من كل 12 حالة حمل , وهي السبب الرئيسي غير التوليد للوفاة بين النساء الحوامل.

وقال الباحث الرئيسي نيها ديشباند أن سوء المعاملة ليس مرتبطا بمضاعفات على الطفل فحسب بل على الأم أيضا .. كما أوضح الباحثون, أنه على الرغم من خطورة القضية, لا يعرف إلا القليل الكيفية التي تؤثر بها الصدمة بالفعل على النساء الحوامل.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3