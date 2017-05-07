أثبتت دراسة طبية حديثة أن النساء اللواتي يتعرضن للإساءة من قبل ازواجهن خلال فترة الحمل عرضة مرتين للموت من الصدمة المرتبطة بالاعتداء مقارنة بالصدمات المرتبطة بحادث.

وأشارت النتائج إلى أن الفحص الواسع النطاق للعنف و الصدمات النفسية أثناء الحمل قد يتيح فرصة للتعرف على النساء المعرضات لخطر الوفاة أثناء الحمل.

وفقا للباحثين من جامعة بنسلفانيا, فإن الصدمة الناجمة عن الاعتداءات أو الحوادث تتسبب في تعقيد واحدة من كل 12 حالة حمل , وهي السبب الرئيسي غير التوليد للوفاة بين النساء الحوامل.

وقال الباحث الرئيسي نيها ديشباند أن سوء المعاملة ليس مرتبطا بمضاعفات على الطفل فحسب بل على الأم أيضا .. كما أوضح الباحثون, أنه على الرغم من خطورة القضية, لا يعرف إلا القليل الكيفية التي تؤثر بها الصدمة بالفعل على النساء الحوامل.