توقفت حركة قطارات الصعيد، صباح اليوم الأحد، بسبب نشوب حريق فى قطار vib المتجه من القاهرة إلى أسوان، بالقرب من قرية الفحيرة، التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا، نتيجة حدوث ماس كهربائى، وتم السيطرة على الحريق.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطاراً بتوقف حركة قطارات الصعيد إثر نشوب حريق فى قطار vib والذى يحمل رقم 2008 والمتجه من القاهرة إلى أسوان أثناء مروره بمركز دشنا، نتيجة حدوث ماس كهربائى، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.