يعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأحد، قائمة فريقه لمواجهة النصر للتعدين المقرر لها غدا الإثنين ضمن منافسات الدوري العام.

ويختتم الأهلي استعداداته اليوم لمواجهة النصر للتعدين حيث يدخل الفريق معسكرا مغلقا حتى موعد المباراة، كما يحسم الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري عقب انتهاء المران موقف بعض اللاعبين من الانضمام للقائمة، وأبرزهم عماد متعب وصالح جمعة وأحمد فتحي حيث تم استبعاد الأول والثاني مؤخرًا لاعتبارات فنية، في حين استبعد الأخير من لقاء طلائع الجيش بسبب إصابته في العضلة الضامة.