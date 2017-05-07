تغني المطربة اللبنانية نوال الزغبي بصوتها تتري مسلسلين في شهر رمضان المقبل للمرة الاولى منذ دخولها الساحة الفنية، أحدهما مصري والثاني لبناني، رغم أنها ظلت غائبة عن هذا المجال.

ومن المقرر أن تكون التجربة الأولى في مسلسل “لأعلى سعر”، بطولة الفنانة نيللي كريم، وانتهت بالفعل من تسجيل أغنيتي المقدمة والنهاية للعمل، باستديو في بيروت، والأغنيتان لحنهما عمرو مصطفى، بحسب وكالة أنباء “الشرق الاوسط”.

وجاء غناء نوال الزغبي تتر المسلسل مفاجأة للجميع، لسببين الأول رفضها غناء تترات المسلسلات من قبل، والثاني أن الشركة المنتجة كانت قد أعلنت من قبل أن المطربة السورية أصالة هي من ستغني تتر العمل، لكن على ما يبدو أنها اعتذرت في اللحظات الأخيرة.

ويقوم ببطولة المسلسل زينة، أحمد فهمي، نبيل الحلفاوي، أحمد مجدي، سلوى محمد علي، خالد كمال، محمد حاتم، وسارة سلامة، وعدد كبير من الفنانين، إضافة إلى ظهور مي كساب كضيفة شرف، وهو تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.

كما تشارك نوال الزغبي بغناء تتر المسلسل اللبناني “كراميل” للفنانة ماجي أبو غصن، والفنان ظافر العابدين، إلى جانب كارمن لبس، بيار داغر، جيسى عبده، وتأليف مازن طه وإخراج إيلي حبيب.