القوات العراقية تقتحم حي "30 تموز" غرب الموصل2017-05-07 10:56:01
قال مصدر عسكري، اليوم الأحد، إن قوات مدرعة من الجيش العراقي، اقتحمت، صباحا، حي 30 تموز في المحور الشمالي غربي الموصل.
وقال النقيب جبار حسن، لـ”الأناضول” إن “قوات الفرقة المدرعة التاسعة اقتحمت، صباح اليوم، تحت غطاء جوي للطيران العراقي والتحالف الدولي حي 30 تموز”.
وأشار حسن، إلى أن “معارك شرسة تدور حاليا ضد مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي.
واوضح أن “عملية الاقتحام بدأت من محورين انطلاقا من منطقة مشيرفة، بعد يوم واحد من استعادتها من سيطرة التنظيم”.
وبين أن “عناصر داعش يعتمدون حاليا على القناصين بدرجة أساسية “.
وغرب الموصل، قالت قوات الحشد الشعبي إنها ألقت القبض على قيادي من داعش، مغربي الجنسية، خلال محاولته التسلل باتجاه الحدود السورية، حسب قيادي في حشد تلعفر (تابع للحشد الشعبي).
وقال موسى حسن جولاق، القيادي التركماني من حشد تلعفر، للأناضول، إن “قوات الحشد الشعبي المتمركزة غربي قضاء تلعفر (غرب الموصل) تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي من داعش، يحمل الجنسية المغربية ويشغل منصب أمير في ما يسمى بديوان الجند، وفق التحقيق الأولي معه”.
وأضاف أن “الإرهابي كان يعتزم الوصول الى الحدود السورية”.
وبدأت القوات العراقي الأسبوع الماضي شّن هجوم عبر فتح جبهة جديدة من جهة الشمال الغربي للمدينة، في مسعىً لتشتيت دفاعات “داعش”، وتضييق الخناق عليه في المنطقة القديمة، وسط الجانب الغربي.
وتشن القوات العراقية منذ أكتوبر الماضي، عملية عسكرية لطرد “داعش” من الموصل، وهي آخر المعاقل الكبيرة للتنظيم في العراق.
واستعادت القوات الحكومية النصف الشرقي من المدينة في يناير الماضي، ومن ثم تقاتل منذ فبراير الماضي لانتزاع النصف الغربي، ويقول قادة الجيش إن “داعش” لم يعد يسيطر سوى على نحو 30% فقط من النصف الغربي للمدينة.
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