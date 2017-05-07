تعود الفنانة القديرة فرودس عبد الحميد لتقف على خشبة المسرح بعد غياب سنوات بمسرحية “محمد ” ويتم عرضها في شهر رمضان المقبل على خشبة المسرح الحديث تأليف الكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم.

وقالت فردوس عبد الحميد – للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنها تجسد في المسرحية دور الراوي لأبرز الأحداث في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم ) ورسالة الدين الحقيقية، ثم الانتقال إلى الفترة الزمنية والتطرق بالنقد إلى جماعات المتاجرة بالدين ومحاولات تشويه صورة الإسلام.

وحول تجربتها في دراما رمضان الماضي بمشاركتها بمسلسل ” الأسطورة” ومشاركتها القادمة ، أوضحت أنها لم تستقر على المشاركة في عمل درامي بعنيه حتى هذه اللحظة، حيث تحرص على أهمية اختيار المضمون الجيد الذي يحقق رسالة هادفة للمشاهد.

مسرحية “محمد” إخراج سامح بسيوني وإعداد جمال ياقوت، وأشعار محمد مخيمر،ويجرى تحديد أسماء باقي الأبطال.

وكان آخر عمل مسرحي شاركت به فردوس عبد الحميد المسرحية الاستعراضية الغنائية “عجايب” شاركها فيها المطرب محمد ثروت والفنان محمود الجندي.