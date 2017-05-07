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ممدوح حمزة عن «الهجوم على صباحي»: مؤامرة من النظام
ممدوح حمزة

ممدوح حمزة عن «الهجوم على صباحي»: مؤامرة من النظام

2017-05-07 10:51:43

انتقد الناشط السياسي، ممدوح حمزة، مهاجمي المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، حمدين صباحي، معتبراً أنهم متآمرون وليس لديهم أي منطق.

وكتب حمزة، في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأحد: “اللعنة على كل من يهاجم أو يأمر بالهجوم على حمدين صباحي”

وأضاف الناشط السياسي: “ممكن تنتقد بأدب وبمنطق، إنما هجوم حاد خارج وبدون أدنى منطق، تصبح مؤامرة نظام ضد التعددية”.

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