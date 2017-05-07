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بالفيديو.. "أبو الليف" يدفع ديه الطفل الذي قتله ويتصالح مع والده
أبو الليف

بالفيديو.. "أبو الليف" يدفع ديه الطفل الذي قتله ويتصالح مع والده

2017-05-07 10:50:28

تصالح المطرب الشعبي أبو الليف مع والد الطفل الذي دهسه بسيارته عن طريق الخطأ بعدما تدخل أحمد حسن لاعب المنتخب السابق.

وأكد “أبو الليف” في مداخلة هاتفية ببرنامج “العاشرة مساء” المعروض على فضائية “دريم”، أنه تم دفع الدية لأسرة الطفل بعد جلسة ودية حدثت أمس بحضور الكابتن أحمد حسن.

وقال “أبو الليف”: “بوست رأس والد الطفل وصالحته وقولتله ربنا يجعلني سبب أني أعوضك، أبو المتوفي سامحني وديه أهم حاجة، وأنا عارف أن ضفر ابنه ميتقدرش بملايين الدنيا”.

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