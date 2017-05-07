روى كابتن طيار بشركة الخطوط الجوية السعودية قصة دخول طائرة أخرى إلى المسار الذي كان يسير به في الجو، موثقاً ذلك بمقطع فيديو صوره بكاميرا هاتفه المحمول، وكشف كيف تمكن من تفاديها والابتعاد عن أدخنتها.

ونشر الكابتن بالخطوط السعودية محمد آل شيبان على حسابه بموقع “تويتر” مقطع فيديو، صوّره بنفسه أثناء تحليقه في الجو لطائرة “747”، وكتب قائلاً: “إليكم منظر جميل لطائرة الـ747 على ارتفاع 38 ألف قدم وهي تدخل في مسارنا نفسه، المراقب طلب مني الارتفاع من 38 ألف قدم إلى 40 ألف قبل وصولنا إلى نقطة الالتقاء بنصف ساعة، وهي احترافية من المراقب الجوي”.

يُضيف : “يخرج من الطائرة دخان كثيف، عبارة عن بخار ماء، تكثف بسبب العادم والغازات الساخنة الخارجة من المحرك. وهذه الظاهرة تتكون في الارتفاعات العالية ، ولو كانت طائرة الـ 747 على الارتفاع نفسه لكنا دخلنا في دوامتها، وسبَّبت لنا – لا قدر الله – مطبات عنيفة”.

ثم اختتم “آل شيبان”، التغريدة بالحديث إلى المراقبين الجويين، موجهًا لهم الشكر على ما يبذلونه من جهد جبار في تنظيم الحركة الجوية، وتأمين سلامة الطائرات، مضيفا: “يشهد الله أن المراقب الجوي السعودي من أفضل المراقبين على مستوى العالم ” .