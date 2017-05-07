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كلاسيكو ناري بين «روما محمد صلاح» وميلان في الدوري الإيطالي
محمد صلاح - روما

كلاسيكو ناري بين «روما محمد صلاح» وميلان في الدوري الإيطالي

2017-05-07 10:50:58
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يلتقي فريق روما المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح، اليوم الأحد، نظيره إي سي ميلان ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الكلاسيكو بين الفريقين في التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة على ملعب السان سيرو الدولي بمدينة ميلانو.

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