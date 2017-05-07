الخميس.. أغاني وابتهالات دينية على مسرح "الجمهورية"2017-05-07 10:44:34
تحيي فرقة الإنشاد الديني، حفلا مساء الخميس المقبل على مسرح الجمهورية.
ويتضمن برنامج الحفل مختارات من الأغاني والابتهالات والتواشيح الدينية التي وضعها كبار الملحنين من بينها: “صبح الصباح” لكارم محمود، “منية النفس” للشيخ محمد هاشم، “يا رسول الله يا خير نبي”، “يا صاحب النور” لمرسي الحريري، “يا رب المصطفى” لعبد العظيم محمد، “حيارا على باب الغفران”، “أسماء الله الحسنى” لسيد مكاوي، “إذا ما الصبح نادانا” لأحمد صدقي،”يا منى عيني “لأحمد عبد الله، “إلهي ما أعظمك” لرياض السنباطي، و”مدحك يا نبي”، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
جدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الديني أسسها الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة عام 1972 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني من الاندثار وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973، وتولى قيادة الفرقة بعد رحيل المايسترو عبد الحليم نويرة كل من عبد المنعم حريري ويسرى قطر والمايسترو صلاح غباشى وأخيرا المايسترو عمر فرحات.
وقدمت الفرقة عروضها في جميع محافظات مصر تقريبا ولاقت نجاحا كبيرا واشتركت في أكثر من مهرجان دولي للإنشاد الديني منها مهرجان موسيقى الأديان لدول حوض البحر المتوسط بمرسيليا “فرنسا” ومهرجان الغناء والمديح بالمملكة المغربية بمدينة الرباط ومهرجان الموسيقى والإنشاد ببولندا وحققت نجاحا باهرا كما لاقت استحسان الجمهور والنقاد.
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