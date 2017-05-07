خبير اقتصادي: «قانون الاستثمار» يحارب البيروقراطية وتأخرنا في إصداره2017-05-07 11:19:50
أكد الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن الفكرة من قانون الاستثمار هو حل التشابك بين الاختصاصات وعمل منفذ واحد للحصول على الموافقات والإجراءات وهي الهيئة العامة للاستثمار ومحاربة “البيروقراطية والروتين”، مشيرا إلى ان المستثمرين يعانون من تعدد جهات اصدار الاجراءات.
وشدد الإدريسي من خلال لقائه ببرنامج “صباح الخير يا مصر” من خلال القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري، على ضرورة وضع حوافز للمناطق النائية التي تفتقر للاستثمار ومرتبطة بالعمل لجذب رجال الأعمال.
وطالب بعمل تنسيق بين الدولة والبرلمان لعمل اللائحة التنفيذية، حيث أن اللائحة التنفيذية ليست من اختصاصات البرلمان، مشيدا بالتنسيق بين مجلس النواب ووزارة الاستثمار في مناقشة “قانون الاستثمار”.
وأعلن أنه يجب البدء في عمل تدريب لموظفي الهيئة العامة للمستثمرين على أعمال “ميكنة الخدمات” في أسرع وقت، قائلا : “نحن متأخرين في هذه الإجراءات عن باقي دول العالم”.
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