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فرانسوا أولاند يدلي بصوته في الجولة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية
الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند - فرنسا

فرانسوا أولاند يدلي بصوته في الجولة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

2017-05-07 10:54:57
ا ش ا

أدلى الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته فرانسوا أولاند بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي يتنافس فيها المرشحان إيمانويل ماكرون (وسط) و مارين لوبن (يمين متطرف).

وصوت الرئيس أولاند - وسط تواجد كثيف من وسائل الإعلام- بمركز اقتراع ببلدة “تول” بمنطقة كوريز في وسط فرنسا و التي تعد أحد معاقله، حيث شغل بها العديد من المناصب خلال مسيرته السياسية.

وكان الرئيس الاشتراكي ﻓرانسوا أولاند قد أعلن دعمه للمرشح الوسطي إيمانويل ماكرون، محذرا مرارا من مخاطر وصول اليمين المتطرف للحكم.

يذكر أن فرانسوا أولاند قد أعلن في مطلع ديسمبر الماضي أنه لن يترشح لفترة ثانية ، وهي سابقة في تاريخ الجمهورية الخامسة بفرنسا التي تأسست عام 1958.

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