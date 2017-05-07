لدعم مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة
شريف سامي:تواصل مستمر بين الرقابة المالية والبنك المركزي2017-05-07 10:53:24
قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،إن هناك تواصل مستمر مع البنك المركزى المصرى، لدعم مبادرة تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تدخل شركات التمويل كموزع نيابة عن البنوك للوصول للشركات الصغيرة والمتوسطة.
واضاف سامي خلال مشارته اليوم بمؤتمر “بورتفوليو إيجيبت”،أن هناك أيضاً تواصل بين الهيئة ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد وذلك بشكل دوري ومستمر،لافتا الى أن التواصل يتم لتحسين استغلال أصول الدولة من خلال صناديق الاستثمار العقارى،وذلك بعد موافقة الهيئة مؤخرا على إنشاء أول صندوقين عقاريين باستثمارات عربية، وهناك صناديق أخرى قد يتم إنشائها قريبا.
واشار الى أن الهيئة تسعى لانتشار شركات التمويل غير المصرفية خارج القاهرة والإسكندرية، من خلال مناقشة منح تلك الشركات حوافز لفتح فروع لها بالمناطق المحرومة من شركات التمويل.
كما أصدرت الهيئة منذ 3 أيام، قرارا بإتاحة إنشاء شركات تمويل بترخيص مجمع سواء تخصيم أو تأجير تمويلى، لتسهيل إنشاء شركات التمويل فروع لها بالمحافظات.
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