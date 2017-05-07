نشر محمد شبانة، نجل شقيق الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، صورة لسيارة العندليب الأسمر على حسابه الخاص بموقع «فيس بوك»، ودوّن عليها: «إليكم يا أغلى وأعز الحبايب أهدي لكم صورة سيارة عمي عبدالحليم حافظ الله يرحمه النادرة، وهي من طراز فيات 130 بمواصفات خاصة».

مردفًا: «لها ذكرى جميلة حيث كنت مع والدي وعمي عبدالحليم وسائقه عبدالفتاح، وقمنا بتوصيل عمي لمنزل الرئيس السادات في الدقي ليحيي حفل زفاف ابنته، وكل السيارات المارة تسلم عليه ويداعب الناس بروحه المرحة، وكل ما افتحها أجد رائحة حليم الله يرحمه بداخلها، فأجلس اتنفس وأخرج لأواجه عناء الحياة وبداخلي روحه وإرادته بإذن الله أولًا وأخيرًا».