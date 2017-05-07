نشر عمرو وردة، لاعب منتخب مصر، المحترف فى صفوف نادى باوك اليونانى، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر صورة أثناء رفعه كأس اليونان بعد تتويج فريقه بالبطولة، والتى تعتبر أول بطولة له فى الملاعب الأوروبية.

كما نشرت الصفحة الرسمية لفريق باوك اليونانى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فيديو لفرحة لاعبي الفريق بعد الفوز فى حافلة الفريق.

وتغلب باوك على أيك أثينا بهدفين مقابل هدف واحد، فى المباراة النهائية التى جمعتهما اليوم، والتى غاب عنها عمرو وردة بسبب إصابة فى عضلة السمانة تعرض لها فى اللحظات الأخيرة.