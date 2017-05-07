 Moheet on google
الأحد 7 مايو 2017 11:26 صباحاً
روابط سريعة
بالصورة.. عمرو وردة يرفع كأس اليونان بعد فوز باوك اليونانى بالبطولة
عمرو وردة

بالصورة.. عمرو وردة يرفع كأس اليونان بعد فوز باوك اليونانى بالبطولة

2017-05-07 10:39:54
متابعات

نشر عمرو وردة، لاعب منتخب مصر، المحترف فى صفوف نادى باوك اليونانى، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر صورة أثناء رفعه كأس اليونان بعد تتويج فريقه بالبطولة، والتى تعتبر أول بطولة له فى الملاعب الأوروبية.

كما نشرت الصفحة الرسمية لفريق باوك اليونانى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فيديو لفرحة لاعبي الفريق بعد الفوز فى حافلة الفريق.

وتغلب باوك على أيك أثينا بهدفين مقابل هدف واحد، فى المباراة النهائية التى جمعتهما اليوم، والتى غاب عنها عمرو وردة بسبب إصابة فى عضلة السمانة تعرض لها فى اللحظات الأخيرة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3