كشفت الهيئة المكلفة بتسجيل الولادات في بيرو نحو 1500 شخص في بيرو يحملوا أسماء شخصيات من سلسلة أفلام “حرب النجوم” الشهيرة .

ومن أكثر الأسماء انتشارًا، هناك اسم هان (سولو) الذي أدى دوره هاريسون فورد حتى الجزء السابع من السلسلة الشهيرة، ويحمل 365 بيروفيًا هذا الاسم.

ووفقا لتغريدة السجل الوطني للأحوال الشخصية في بيرو، فإن الاسم

الذي يلي ” سولو ” من حيث الشعبية، هو اسم “أورسون” تكريمًا لأورسون كالان كرينيك مدير وحدة الأبحاث عن الأسلحة المتطورة المكلفة القضاء على النجمة السوداء في السلسة الأشهر عالميًا بـ 210 مواليد، إلى جانب أسماء “لوك” تيمناً بـ”لوك سكايووكر”.

و ” ليا ” هو الاسم الأكثر شيوعًا، تيمنًا بالأميرة التي أدت دورها على الشاشة الكبيرة الممثلة الراحلة كاري فيشر في الأجزاء الأولى، حيث تحمل 533 بيروفية هذا الاسم .