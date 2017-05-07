أبدى الإعلامي عمرو أديب، استغرابه من الحملة على كل من يعلن ترشحه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية القادمة 2018.

وقال “أديب” خلال تقديمه برنامجه “كل يوم” المذاع على قناة “أون إي”، “يعني إيه السيسي محدش ينتقده، هو إله ولا منزل، هي دي الديمقراطية”.

وأضاف، “أنا لو مرشح نفسي للرئاسة، هقول للسيسي، أخطاءه”، مطالباً بعدم إرهاب المرشحين، وأن تكون هناك مناظرة بين الرئيس وأي مرشح آخر”.