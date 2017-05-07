أكد محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، أنه حتى الآن لم يرى أي شئ خاطئ في قانون تنظيم الأزهر الشريف، لافتا إلى أن محاسبة الرموز الدينية موجود في جميع دول العالم.

وقال “الإبراشي” لـ”أبو حامد” من خلال برنامج “العاشرة مساء” المعروض على فضائية “دريم” : “انسحب عن قانون الأزهر ، العناد يجعلك تنتحر سياسيا.. إنت مش شايف أنك تعرضت للهزيمة بعد تخلي جميع النواب عنك”.

ورد أبو حامد قائلا: “هزيمة لو بدافع عن شئ شخصي يخصني لكن أنا بدافع عن الصالح العام، وحتى لو الكل مش معايا، مش مهم كفاية أقف لوحدي طالما بصحح حاجة غلط”