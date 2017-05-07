بدأ الناخبون في ولاية شليزفيج هولشتاين في شمال ألمانيا التصويت صباح اليوم الأحد لاختيار أعضاء برلمان الولاية ، في انتخابات تشكل اختباراً للاتحاد المسيحى الديمقراطى الذي تقوده المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكى الديمقراطى بقيادة مارتن شولتز والذى سوف ينافس على منصب مستشار ألمانيا أمام ميركل فى الانتخابات البرلمانيه فى سبتمبر القادم والتى تأمل ميركل خلالها الفوز بولاية رابعة كمستشاره لألمانيا الاتحاديه.

وتستمر عملية التصويت حتى الساعة السادسة من مساء اليوم وسط توقعات بفوز حزب ميركل في هذه الانتخابات والتي عبر حزب ميركل عن تفاؤله بشأن الفوز فيها.

يذكر أن عدد سكان الولاية يبلغ 2,3 مليون نسمة، أقل من 3 بالمئة من سكان ألمانيا.