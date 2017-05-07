 Moheet on google
الأحد 7 مايو 2017 11:17 صباحاً
روابط سريعة
انتخابات في ولاية شليزفيج هولشتاين تشكل اختبارا لحزب ميركل
ميركل وتيريزا ماي في قمة مالطا

انتخابات في ولاية شليزفيج هولشتاين تشكل اختبارا لحزب ميركل

2017-05-07 11:16:36
متابعات

بدأ الناخبون في ولاية شليزفيج هولشتاين في شمال ألمانيا التصويت صباح اليوم الأحد لاختيار أعضاء برلمان الولاية ، في انتخابات تشكل اختباراً للاتحاد المسيحى الديمقراطى الذي تقوده المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكى الديمقراطى بقيادة مارتن شولتز والذى سوف ينافس على منصب مستشار ألمانيا أمام ميركل فى الانتخابات البرلمانيه فى سبتمبر القادم والتى تأمل ميركل خلالها الفوز بولاية رابعة كمستشاره لألمانيا الاتحاديه.
وتستمر عملية التصويت حتى الساعة السادسة من مساء اليوم وسط توقعات بفوز حزب ميركل في هذه الانتخابات والتي عبر حزب ميركل عن تفاؤله بشأن الفوز فيها.
يذكر أن عدد سكان الولاية يبلغ 2,3 مليون نسمة، أقل من 3 بالمئة من سكان ألمانيا.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3