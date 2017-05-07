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وزير الصحة يتفقد اليوم «مستشفيات دمياط»
الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة

وزير الصحة يتفقد اليوم «مستشفيات دمياط»

2017-05-07 09:43:40

يتوجه الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان صباح اليوم إلى محافظة دمياط، وذلك للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات.

وصرح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأنه من المنتظر أن يقوم الوزير خلال جولته بتفقد أعمال التطوير والتشغيل التجريبى لمستشفى كفر سعد المركزى تمهيدا لافتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة، ضمن خطة الوزارة لافتتاح المستشفيات بمحافظات الجمهورية.

وأكد “مجاهد” حرص الوزير، على متابعة أعمال الإنشاءات والتطوير بالمستشفيات المزمع افتتاحها خلال الفترة القادمة على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، منوها إلى حرص الوزير أيضا على الانتهاء من جميع أعمال الإنشاءات والتطوير فى المواعيد المحددة.

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