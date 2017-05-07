ينظم العاملون بمستشفى العباسية للصحة النفسية وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، أمام العيادات الخارجية ضد محاولات الاستيلاء على أجزاء من أرض مستشفى العباسية.

ويعرض منظمو الوقفة مخاوفهم بشأن تدخلات مُحافظة القاهرة وغيرها من الجهات الرسمية بصورة غير مفهومة، ومطالبتها بمعاينة المستشفى وإرسالها خطابات رسمية ولجان.

وأشار العاملون إلى أنه نتيجة وجود أطماع قديمة في بيع أرض المستشفى وإخلائها من المرضى وتسريح العاملين منها ونقلهم إلى أطراف العاصمة، وتحويل المكان إلى مشروع استثماري، فإن جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية تطالب بمنع محافظة القاهرة أو أي جهة رسمية أخرى من الاستيلاء على أي قطعة من أرض مستشفى العباسية واحترام القانون رقم 144 لسنة 2006 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 696 لسنة 2011 باعتبار بعض مباني المستشفى أثر تاريخي لا يجوز التدخل بهدمه أو الاعتداء عليه

وطالبت الجبهة بسرعة النظر في القضية المقامة من المستشفى ضد محافظة القاهرة بخصوص وضع يدها على جزء من أرض المستشفى ومنع المرضى من الانتفاع بها وهي حديقة العروبة وتوفير الميزانية اللازمة لإتمام عملية تطوير الأقسام الداخلية، حفاظًا على حقوق المرضى في العلاج داخل بيئة نظيفة وآمنة، وتذليل المعوقات الإدارية وإتمام المشاريع الخاصة بكل من وحدة علاج الإدمان ووحدة طب نفس الأطفال والمراهقين، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية ومشروعات شبكة مكافحة الحريق والتليفونات والربط الإلكتروني ومشروع متحف تاريخ الطب النفسي.