أحبطت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية، عمليات محاولة تهريب كمية من أجزاء طائرات التنصت وكاميرات مراقبة وأجهزة تقوية إشارة لاسلكية مفككة وأجهزة G PS ، بالمخالفة للقانون رقم (10) لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات وتعديلاته بالقانون رقم لسنة 2013، ولأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 3 لسنة 1988 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، والتعليمات الأمنية، وقد يتم استخدامها فى أغراض تضر بالأمن القومى.

جدير بالذكر، أنه بناء على الإخبارية رقم 151 المقدمة للإدارة العامة لمكافحة التهريب بالمنطقة الشرقية (عمليات) من حلمى أبو الحسن مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية عمليات وأحمد درويش مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية التزام ومباحث الميناء، تفيد وجود أصناف مخالفة ومحظور استيرادها داخل الحاوية DRYU 2380983 القادمة من الصين ترانزيت مباشر بوجهة نهائية إلى ميناء غرب بورسعيد ومشمولها مستنديا ليدات ومواتير وأيسيهات.

وتبين وجود 78 كرتونة بها كمية كبيرة من أجزاء طائرات التنصت و22 كاميرا مراقبة حجم صغير جدا، وحوامل للكاميرا وعجلات، وأجهزة تقوية إشارة لاسلكية مفككة، وأجزاء ومكونات أجهزة إلكترونية ووحدات توجيه لاسلكى، وأجهزة G P S، وبوردات ومراوح وعجل ومواتير كهربائية بحامل ريشة مروحة، و22 وحوامل للكاميرا وعجلات و5 شاشات بالبوردات للتحكم، وحساسات وشرائط حرارية لاصقة، وبطاريات، وهذه الأصناف غير مقر عنها بالمستندات.