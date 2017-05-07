 Moheet on google
الأحد 7 مايو 2017 09:47 صباحاً
روابط سريعة
الدفاع الأفغانية: أجانب ودواعش من بين 19 مسلحا قتلوا في غارات جوية
عناصر تنظيم داعش الارهابى

الدفاع الأفغانية: أجانب ودواعش من بين 19 مسلحا قتلوا في غارات جوية

2017-05-07 09:46:46
ا ش ا

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الأحد أن 19 مسلحا على الأقل بينهم مسلحون ينتمون إلى ولاية خراسان ، فرع تنظيم داعش الارهابي في أفغانستان ومسلحون أجانب يحاربون في صفوف حركة طالبان قتلوا في سلسلة من الغارات الجوية نفذتها القوات الأفغانية بثلاثة أقاليم بالبلاد.

وقالت الوزارة - في بيان لها (بثته وكالة أنباء /خامة برس/ الأفغانية) - إن ما لا يقل عن 8 مسلحين، وجميعهم من الموالين لداعش، لقوا حتفهم في غارة جوية في منطقة آشين بإقليم نانجرهار بشرق البلاد، وأضافت أن أحد قادة هذه الجماعة الإرهابية كان من بين القتلى.

وأضافت الوزارة “إن ما لا يقل عن 6 من المسلحين المنتمين لحركة طالبان قتلوا ومن بينهم 4 مسلحين أجانب إثر غارة جوية شنت في منطقة زباك بإقليم باداخشان بشمال شرق أفغانستان”.

و كشفت الوزارة عن أن سيارة تابعة لمسلحي طالبان دُمرت أيضا خلال الغارة نفسها.

وذكرت الدفاع الأفغانية أن ما لا يقل عن 5 مسلحين آخرين قتلوا في غارة اخرى شنت في منطقة خانشين بإقليم هلمند، كما دُمرت إحدى سياراتهم.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، بما فيها طالبان ومسلحو داعش، على هذه الأنباء حتى الآن.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3