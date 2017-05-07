الدفاع الأفغانية: أجانب ودواعش من بين 19 مسلحا قتلوا في غارات جوية2017-05-07 09:46:46
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الأحد أن 19 مسلحا على الأقل بينهم مسلحون ينتمون إلى ولاية خراسان ، فرع تنظيم داعش الارهابي في أفغانستان ومسلحون أجانب يحاربون في صفوف حركة طالبان قتلوا في سلسلة من الغارات الجوية نفذتها القوات الأفغانية بثلاثة أقاليم بالبلاد.
وقالت الوزارة - في بيان لها (بثته وكالة أنباء /خامة برس/ الأفغانية) - إن ما لا يقل عن 8 مسلحين، وجميعهم من الموالين لداعش، لقوا حتفهم في غارة جوية في منطقة آشين بإقليم نانجرهار بشرق البلاد، وأضافت أن أحد قادة هذه الجماعة الإرهابية كان من بين القتلى.
وأضافت الوزارة “إن ما لا يقل عن 6 من المسلحين المنتمين لحركة طالبان قتلوا ومن بينهم 4 مسلحين أجانب إثر غارة جوية شنت في منطقة زباك بإقليم باداخشان بشمال شرق أفغانستان”.
و كشفت الوزارة عن أن سيارة تابعة لمسلحي طالبان دُمرت أيضا خلال الغارة نفسها.
وذكرت الدفاع الأفغانية أن ما لا يقل عن 5 مسلحين آخرين قتلوا في غارة اخرى شنت في منطقة خانشين بإقليم هلمند، كما دُمرت إحدى سياراتهم.
ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، بما فيها طالبان ومسلحو داعش، على هذه الأنباء حتى الآن.
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