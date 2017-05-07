قارن كريم حسين، أدمن صفحة «آسف ياريس»، بين الوضع المادي الذي يعيشه المواطن المصري، في الوقت الحالي، ووضعه في عهد الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك.

وقال حسين، في تدوينة على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «زمان أيام الرئيس مبارك، كنت تدخل السوبر ماركت، تبضع، وأنت خارج تدفع 100 جنيه، و تستنى تأخذ الباقي».

وتابع: «دلوقتي.. وأنت داخل السوبر ماركت، تبضع، وأنت خارج بتدفع 300 جنيه، وبتاع السوبر ماركت هو اللي مستني يأخذ منك الباقي».